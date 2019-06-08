В Каменске-Уральском обвиняемого в пытках полицейского не уволили из-за ипотеки
Вчера, 22:46ОбществоФото: 66.мвд.рф
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Начальника отдела полиции № 24 в Каменске-Уральском Алексея Андреева не будут увольнять из органов внутренних дел. Подполковника, который является одним из сотрудников, подозреваемых в насилии над подростками, понизят в должности, сообщает Регион Online.
Алексей Андреев теперь будет руководить отделом уголовного розыска в ОП № 24. Решение было принято по причине наличия у офицера непогашенной ипотеки и обязательства содержать дочь, которая учится в одном из образовательных учреждений Екатеринбурга.
Напомним, что подполковника вместе с рядом его подчинённых обвиняют в применении насилия в отношении двух подростков. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года, само происшествие случилось прошлым летом. Согласно информации от детей, полицейские били их подушками с тяжелыми предметами, вывозили в лес, где парня заставляли копать себе могилу, а девушке грозили изнасилованием.
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