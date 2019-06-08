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#домахорошо
В Каменске-Уральском обвиняемого в пытках полицейского не уволили из-за ипотеки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Каменске-Уральском обвиняемого в пытках полицейского не уволили из-за ипотеки

Вчера, 22:46ОбществоФото: 66.мвд.рф
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