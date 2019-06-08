В Каменске-Уральском обвиняемого в пытках полицейского не уволили из-за ипотеки

Алексей Андреев теперь будет руководить отделом уголовного розыска в ОП № 24. Решение было принято по причине наличия у офицера непогашенной ипотеки и обязательства содержать дочь, которая учится в одном из образовательных учреждений Екатеринбурга.

Напомним, что подполковника вместе с рядом его подчинённых обвиняют в применении насилия в отношении двух подростков. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года, само происшествие случилось прошлым летом. Согласно информации от детей, полицейские били их подушками с тяжелыми предметами, вывозили в лес, где парня заставляли копать себе могилу, а девушке грозили изнасилованием.