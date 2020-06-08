Адвокат просит выпустить из СИЗО обвиняемого в смерти мальчика стрелка с Рудника

Варехин считает, что его подзащитный может дожидаться суда под домашним арестом и нет необходимости держать его под стражей. Следствие в данный момент дожидается результатов московской экспертизы для выяснения, чей выстрел стал для мальчика смертельным.

Напомним, происшествие случилось 4 августа прошлого года. Компания мужчин стреляла по банкам из пневматического оружия, среди них был и Александр Борисов. В течение трех минут они по очереди произвели десять выстрелов. Одна из пуль попала пробегавшему мимо мальчику в голову. В результате он полежал в коме несколько месяцев. На момент смерти ему исполнилось восемь лет. Обвинение Александра Борисова переквалифицировали в убийство из хулиганских побуждений.