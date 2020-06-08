Адвокат просит выпустить из СИЗО обвиняемого в смерти мальчика стрелка с Рудника
Сегодня, 16:07ОбществоФото: pixabay.com
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Виталий Варехин — адвокат тагильчанина Александра Борисова, обвиняемому в убийстве ребенка, которому попала в голову пуля во время стрельбы по банкам, обжаловал продление срока содержания своего подзащитного в СИЗО, сообщает Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Варехин считает, что его подзащитный может дожидаться суда под домашним арестом и нет необходимости держать его под стражей. Следствие в данный момент дожидается результатов московской экспертизы для выяснения, чей выстрел стал для мальчика смертельным.
Напомним, происшествие случилось 4 августа прошлого года. Компания мужчин стреляла по банкам из пневматического оружия, среди них был и Александр Борисов. В течение трех минут они по очереди произвели десять выстрелов. Одна из пуль попала пробегавшему мимо мальчику в голову. В результате он полежал в коме несколько месяцев. На момент смерти ему исполнилось восемь лет. Обвинение Александра Борисова переквалифицировали в убийство из хулиганских побуждений.
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