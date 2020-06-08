Дорожники показали ремонт на улицах Алтайской и Дружинина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:21ОбществоФото: МУП «Тагилдорстрой»
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В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД на улицах Алтайская и Дружинина, сообщает МУП «Тагилдорстрой».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Дорожники рассказали, что на улице Алтайской одновременно работают восемь самосвалов, два асфальтоукладчика и пять катков.
ремонт улицы АлтайскаяВидео
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Видео: МУП «Тагилдорстрой»
На улице Дружинина идет замена бордюров.
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Первый участок дороги, отремонтированный в рамках национального проекта БКАД в 2020 году, в Нижнем Тагиле был сдан в эксплуатацию 2 июня. Им стал участок дороги на улице Красных Зорь.
Кроме того, в рамках нацпроекта идет ремонт дорог на улицах Свердлова, Юности, Алтайская, Фестивальная, Кирова, Тагильская, Черных, Кулибина, Шевченкo, Красных Зорь, Геологов, дороги к санатории «Сосновый бор». В этом году отремонтируют 23 объекта, на них потратят 626 миллионов рублей.
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