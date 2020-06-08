Дорожники показали ремонт на улицах Алтайской и Дружинина в Нижнем Тагиле

Дорожники рассказали, что на улице Алтайской одновременно работают восемь самосвалов, два асфальтоукладчика и пять катков.

ремонт улицы Алтайская Видео Видео: МУП «Тагилдорстрой»

На улице Дружинина идет замена бордюров.

Первый участок дороги, отремонтированный в рамках национального проекта БКАД в 2020 году, в Нижнем Тагиле был сдан в эксплуатацию 2 июня. Им стал участок дороги на улице Красных Зорь.