Искусство Алисы и «массовый психоз». Итоги недели в Нижнем Тагиле

Минувшая неделя в Нижнем Тагиле выдалась довольно эмоциональной. В понедельник редакция пообщалась с тагильчанкой, проходившей лечение от коронавируса. Девушка рассказала про «массовый психоз» пациентов в инфекционной больнице, а также о том, как она заразилась и попала в медучреждение.

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О нервном напряжении говорят также работники градообразующих предприятий Нижнего Тагила. После того, как на УВЗ и НТМК стало известно о нескольких заболевших коронавирусом, среди тагильчан и работников появилось беспокойство. Все сразу стали вспоминать историю со складом «Красное и Белое» в Екатеринбурге, где заболели сразу более сотни человек. Увеличивает напряжение горожан и то, что на одном из предприятий точную цифру заболевших и контактных не называют.

Коронавирус на предприятиях Нижнего Тагила: какова реальная цифра заболевших?

Поэмоционировать тагильчан заставило и сообщение мэра Владислава Пинаева о том, что Парада Победы в Нижнем Тагиле не будет из-за плохой эпидобстановки. Позже градоначальник заявил, что «парада в городе и не было», а было шествие военной техники. Торжественные мероприятия 24 июня, конечно, будут, но в онлайне, заверяет городская администрация.

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Понервничать заставили и «путинские» 10 тысяч рублей для семей с детьми от трех до 16 лет. 1 июня не все подавшие заявления увидели заветные смс о пополнении счета. Чаты взорвали сообщения недовольных родителей. Оказалось, что некоторые не получили деньги из-за ошибок в заявлениях, тагильчанам рекомендовали обратиться в Пенсионный фонд.

Получили не все. Тагильчанки жалуются на отсутствие «путинских» выплат из-за ошибок

Пандемия коронавируса продолжает бить по всем отраслям экономики. На минувшей неделе мы узнали, что стало с риэлторским бизнесом и рынком недвижимости.

Рухнуло все? Что сделала пандемия с рынком недвижимости в Нижнем Тагиле

Однако «коронакризис» не повлиял на реализацию нацпроектов в городе. На минувшей неделе приняли первый участок, отремонтированный в рамках национального проекта БКАД.

В Нижнем Тагиле приняли первый в этом году объект БКАД

Еще на минувшей неделе отмечался День защиты детей, сотрудники редакции, детство большинства из которых прошло в 90-е годы, рассказали свои истории. Там есть все: и погибший «Тамагочи» и «заброшки» и измазанные краской одноклассники.

«Особая атмосфера»: редакция TagilCity.ru — о своем детстве

Кстати, о краске, голосовой помощник Алиса научился рисовать. Мы попросили Алису изобразить Нижний Тагил, известных персон и городские достопримечательности, а также подготовили тест на эту тему. Попробуете угадать?