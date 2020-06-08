Клиенты ВТБ могут воспользоваться услугой Страхового Дома ВСК «Защита дохода»

В рамках программы клиенты получают страховку от потери работы, дохода или сокращения. Программа подразумевает погашение ежемесячных платежей по автокредиту в ВТБ, а также частичную компенсацию услуг ЖКХ в размере пяти тысяч рублей, пишет newsnn.ru.

Воспользоваться услугой “Защита дохода” могут клиенты ВТБ, обратившиеся в банк за автокредитованием или же рефинансированием кредита (в этом случае предоставляется скидка). Программа доступна для граждан Российской Федерации, общий стаж работы которых не менее года, а в текущей должности не менее трех месяцев.