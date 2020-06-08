Клиенты ВТБ могут воспользоваться услугой Страхового Дома ВСК «Защита дохода»
Клиенты банка ВТБ могут воспользоваться услугой Страхового Дома ВСК “Защита дохода” при оформлении автокредита. Так, заемщики могут рассчитывать на страховые выплаты в случае потери работы.
В рамках программы клиенты получают страховку от потери работы, дохода или сокращения. Программа подразумевает погашение ежемесячных платежей по автокредиту в ВТБ, а также частичную компенсацию услуг ЖКХ в размере пяти тысяч рублей, пишет newsnn.ru.
Воспользоваться услугой “Защита дохода” могут клиенты ВТБ, обратившиеся в банк за автокредитованием или же рефинансированием кредита (в этом случае предоставляется скидка). Программа доступна для граждан Российской Федерации, общий стаж работы которых не менее года, а в текущей должности не менее трех месяцев.
Напомним, что ранее в ВСК в связи с режимом самоизоляции была запущена услуга по отложенному представлению документов для оформления полиса ОСАГО. Таким образом, полис можно оформить уже сейчас, а документы техосмотра автомобиля представить до 30 сентября. Ранее соответствующее постановление подписало правительство России.