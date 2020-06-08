«Коляда-театр» в Екатеринбурге ушел в вынужденный отпуск из-за финансовых проблем

Режиссер театра Николай Коляда анонсировал его закрытие. В конце весны он с несколькими актерами провел публичную акцию, попросив милостыню у горожан. Но акция не принесла успеха.

В первых числах апреля «Коляда-театр» сообщил в социальных сетях о прекращении своей деятельности 7 июня. В настоящее время театр не может возобновить работу из-за действующего режима самоизоляции в стране. По словам драматурга, государство не оказывает учреждению финансовой помощи.