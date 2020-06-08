«Коляда-театр» в Екатеринбурге ушел в вынужденный отпуск из-за финансовых проблем
Сегодня, 14:18ОбществоФото: официальная страница instagram Коляда-театра
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Актеров «Коляда-театра» отправили в вынужденный отпуск из-за отсутствия денежных средств, а также невозможности продолжать театральную деятельность из-за введенного на территории страны режима самоизоляции, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Режиссер театра Николай Коляда анонсировал его закрытие. В конце весны он с несколькими актерами провел публичную акцию, попросив милостыню у горожан. Но акция не принесла успеха.
В первых числах апреля «Коляда-театр» сообщил в социальных сетях о прекращении своей деятельности 7 июня. В настоящее время театр не может возобновить работу из-за действующего режима самоизоляции в стране. По словам драматурга, государство не оказывает учреждению финансовой помощи.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. Решение о его продлении или отмене будет принято губернатором Евгением Куйвашевым сегодня, 8 июня.
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