Ксения Собчак высказала свое мнение по поводу убитого СОБРом мужчины в Екатеринбурге
Ксения Собчак высказала свое мнение по поводу убитого силовиками Владимира Таушанков в одном из выпусков шоу "Осторожно: Новости!" на канале YouTube.
В выпуске телеведущая затронула тему застреленного силовиками уральца. Собчак выразила сомнения по поводу того, что мужчина действительно представлял угрозу сотрудникам органов, указывая на то, что они не предоставили никаких доказательств.
Собчак отмечает, что в тренды русского Twitter вошел хештег #RussianLivesMatter, являющийся аналогом американского слогана Black Lives Matter. Под этим слоганом в штатах проходят протесты против расовой дискриминации.
Как сообщалась ранее, в конце мая бойцы СОБРа застрелили Владимира Таушанкова при штурме его квартиры. Мужчину обвиняли в краже четырёх рулонов обоев, сопротивление при задержании, а также угрозе сотрудникам органов — Таушанков держал направленное в сторону бойцов оружие, когда те штурмовали его квартиру.