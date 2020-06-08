Ксения Собчак высказала свое мнение по поводу убитого СОБРом мужчины в Екатеринбурге

В выпуске телеведущая затронула тему застреленного силовиками уральца. Собчак выразила сомнения по поводу того, что мужчина действительно представлял угрозу сотрудникам органов, указывая на то, что они не предоставили никаких доказательств.

Собчак отмечает, что в тренды русского Twitter вошел хештег #RussianLivesMatter, являющийся аналогом американского слогана Black Lives Matter. Под этим слоганом в штатах проходят протесты против расовой дискриминации.