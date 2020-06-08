Мэр Нижнего Тагила поздравил работников соцслужбы с профессиональным праздником
Сегодня, 10:43ОбществоФото: личная страница в Instagram Владислава Пинаева
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником — Днем социального работника, который отмечается 8 июня, сообщается на официальном портале города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В своем поздравлении глава муниципалитета от лица всех жителей города поблагодарил работников за их труд, терпение и бескорыстие. Также он отметил, насколько важна их работа в условиях пандемии коронавиурса.
Желаю вам успеха в помощи тем, кому тяжело, кто испытывает трудности, слабо защищен, одинок в жизни. Пусть работа приносит вам радость и на всех подопечных хватает душевного тепла. Счастья вам и вашим близким, крепкого здоровья и благополучияговорится в речи Владислава Пинаева.
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