Мэр Нижнего Тагила поздравил работников соцслужбы с профессиональным праздником

В своем поздравлении глава муниципалитета от лица всех жителей города поблагодарил работников за их труд, терпение и бескорыстие. Также он отметил, насколько важна их работа в условиях пандемии коронавиурса.

Желаю вам успеха в помощи тем, кому тяжело, кто испытывает трудности, слабо защищен, одинок в жизни. Пусть работа приносит вам радость и на всех подопечных хватает душевного тепла. Счастья вам и вашим близким, крепкого здоровья и благополучияговорится в речи Владислава Пинаева.