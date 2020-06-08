Месси и «Барселона» должны начать переговоры о новом контракте на следующей недели

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на следующей неделе намерен начать переговоры с капитаном команды Лионелем Месси о новом контракте. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикации испанских СМИ.

Действующее соглашение шестикратного обладателя «Золотого мяча» с клубом из столицы Каталонии рассчитано до 30 июня следующего года. По ходу нынешнего сезона Бартомеу уже пытался начать переговоры с Месси, однако футболист по разным причинам уклонялся от обсуждения своего будущего в клубе.

Есть предположение, что Лионель, которому 24 июня исполнится 33 года, хочет, чтобы в новый контракт был включен пункт, позволяющий ему разорвать соглашение после завершения любого из следующих сезонов. Дело в том, что аргентинец намерен расстаться с «Барселоной» на пике возможностей и не хочет ждать, когда качество его игры ухудшится.