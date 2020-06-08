На Урале ежемесячно регистрируется больше 200 нарушений ПДД на железнодорожных путях
Сегодня, 13:07ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области на железнодорожных переездах за пять месяцев 2020 года произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека. Каждый месяц в регионе фиксируется более 200 случаев нарушения ПДД водителями автомобилей на переездах, сообщает пресс-служба СвЖД.
Автомобилисты выезжают на железнодорожные пути перед приближающимся составом. Во избежание столкновения машинисты поездов применяют экстренное торможение, но этого, конечно же, бывает не достаточно.
Водители также совершают обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов, проезд на запрещающий сигнал светофора. Все вышеперечисленные действия со стороны автомобилистов могут привести к авариям с серьезными последствиями.
Служба СвЖД настоятельно призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, во избежание несчастных случаев.
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