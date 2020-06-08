На Урале возбуждено уголовное дело после смерти женщины из-за неоказания медпомощи

Надежда Александровна Праповедникова в конце апреля обратилась за врачебной помощью, пожаловавшись на сильные боли в области почек. Врачи березовской больницы не стали проводить обследование для выяснения причины болей, сославшись на очередное проявление онкологического заболевания Надежды. 24 года назад обратившаяся вылечилась от рака, и последующие годы прошли без рецидивов. Надежда Александровна скончалась, так и не дождавшись помощи медиков от заражения крови, возникшего по причине закупорки мочеточника камнем.