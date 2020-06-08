Осужденная из Нижнетагильской ИК-6 помогает сиротам с отклонениями в развитии

Александра К., осужденная по ч. 1 ст. 228 УК РФ, трудоустроена на участке колонии поселения в качестве подсобного рабочего. Гражданка не имеет каких-либо исполнительных обязательств по приговору суда. Александра помогает сиротам детского дома № 5, который находится в Екатеринбурге, а также благотворительным фондам, регулярно перечисляя им часть своей заработной платы.