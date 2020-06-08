Осужденная из Нижнетагильской ИК-6 помогает сиротам с отклонениями в развитии
Осужденная из Нижнетагильской ИК-6 помогает детям с отклонениями в развитии, перечисляя часть заработной платы в детский дом № 5 Екатеринбурга, сообщается на официальном портале ГУФСИН России по Свердловской области.
Александра К., осужденная по ч. 1 ст. 228 УК РФ, трудоустроена на участке колонии поселения в качестве подсобного рабочего. Гражданка не имеет каких-либо исполнительных обязательств по приговору суда. Александра помогает сиротам детского дома № 5, который находится в Екатеринбурге, а также благотворительным фондам, регулярно перечисляя им часть своей заработной платы.
Начальник ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области подполковник внутренней службы Гюзель Рязанова отмечает, что поступок осужденной является желанием принести пользу обществу, которому ранее она причинила вред, совершив преступление.
Осужденные ИК-6 неоднократно принимали участие в различных благотворительных акциях. Так, например, изготовленные ими вязаные вещи и куклы были переданы в социально-реабилитационный центр Нижнего Тагила, сообщается на сайте ведомства.