Под Нижним Тагилом лиса с добычей «нарушала самоизоляцию»
Сегодня, 09:36ОбществоФото: скриншот видео с личной страницы Андрея Волегова "Вконтакте"
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Сегодня под Нижним Тагилом в стороне поселка Уралец по дороге гуляла лиса с добычей, рассказал TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Во время самоизоляции, рядом с садовым участком, Нижний Тагил, написал Андрей Волегов.
Как видно по записи, лиса несла добычу. При этом она вела себя спокойно, машину не испугалась.
ЛисаВидео
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Видео: личная страница Андрея Волегова "Вконтакте"
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