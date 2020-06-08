Проехали колонны: в Екатеринбурге проходит репетиция с техникой к параду Победы
Сегодня, 12:25ОбществоФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге проходит первая репетиция с техникой к параду Победы 24 июня, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее парадное шествие к 9 мая было отменено из-за пандемии коронавируса. Согласно указу президента Владимира Путина, парад Победы состоится 24 июня. На подготовку остается две недели.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ранее стало известно, что в механизированной колонне будет участвовать 119 единиц техники, среди которых будут машины, не принимавшие ранее участие в параде ко дню Победы.
Кроме того, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что из-за эпидемиологической обстановки шествие в городе может быть отменено. Однако военные на данный момент проводят переговоры, чтобы оно состоялось.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей