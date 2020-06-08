Проехали колонны: в Екатеринбурге проходит репетиция с техникой к параду Победы

Ранее парадное шествие к 9 мая было отменено из-за пандемии коронавируса. Согласно указу президента Владимира Путина, парад Победы состоится 24 июня. На подготовку остается две недели.

Ранее стало известно, что в механизированной колонне будет участвовать 119 единиц техники, среди которых будут машины, не принимавшие ранее участие в параде ко дню Победы.