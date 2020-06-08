Путин поручил увеличить сумму минимального пособия по безработице

Помимо увеличения суммы пособия, президент поручил продлить выплаты на три месяца до 1 октября, начиная с мая, для тех, кто обратился за ним или утратил на него право после 1 марта.

Родители, оставшиеся без работы, смогут получить три тысячи рублей на каждого ребенка. Также будет создана единая платформа по поиску работы. По мнению президента, нужно улучшить качество услуг службы занятости.

О проделанной работе правительство в лице Михаила Мишустина должно отчитаться до 10 июня.