Путин поручил увеличить сумму минимального пособия по безработице
Сегодня, 22:32ОбществоФото: Пресс-служба Кремля
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Владимир Путин поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице с 1,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей, говорится на сайте Кремля.
Помимо увеличения суммы пособия, президент поручил продлить выплаты на три месяца до 1 октября, начиная с мая, для тех, кто обратился за ним или утратил на него право после 1 марта.
Родители, оставшиеся без работы, смогут получить три тысячи рублей на каждого ребенка. Также будет создана единая платформа по поиску работы. По мнению президента, нужно улучшить качество услуг службы занятости.
О проделанной работе правительство в лице Михаила Мишустина должно отчитаться до 10 июня.
Президент дал поручение уточнить трудовое законодательство в вопросах удаленной работы. Помощь в трудоустройстве выпускникам вузов в этом году будет оказывать Минтруд, Минобрнауки, Минфин и региональные власти.
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