«Россети»: Тверская область подготовлена к пожароопасному сезону

Ливинский облетел территорию области, проверил силы, имеющиеся в наличии, и встретился с губернатором Игорем Руденей. Также он принял участие в межведомственном совещании, на котором рассказал о подготовке электросетей региона к сезону пожаров.

Павел Ливинский подчеркнул, что в холдинге серьезно подходят к недопущению пожаров в регионах присутствия.

«В группе компаний «Россети» внедрен риск-ориентированный подход к определению пожароустойчивости регионов. Это позволяет нам эффективно определять набор шагов для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения потребителей», – подчеркнул Ливинский.

К примеру, в Тверской области силами филиала «Россети Центр» – «Тверьэнерго» с 2018 по 2020 год будет расчищено и расширено более 21 000 гектаров территории, прилегающей к высоковольтным ЛЭП. Бюджет, выделенный на укрепление пожароустойчивости, на данный период превысил 1 млрд рублей.

Участники совещания отметили позитивное влияние стратегии ГК «Россети» по консолидации электросетей в регионах присутствия на надежность и безопасность энергоснабжения, пишет newsnn.ru.

Глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул важность взаимодействия разных ведомств в сфере обеспечения пожарной безопасности.

«Необходимо проработать вопрос о консолидации сетей, что позволит применить ко всем сетевым активам единые требования по техническому состоянию и надежности электроснабжения», – отметил Зиничев.

В свою очередь губернатор области Игорь Руденя сообщил, что пожарная обстановка в регионе стабильна и совпадает с прогнозами специалистов. Сформирована многоступенчатая система защиты от лесных пожаров. Кроме этого, он отметил, что с начала апреля в Тверской области введен особый режим пожароопасности, который будет действовать до 1 июля.