Самоизоляция, день шестьдесят девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня подписал указ, позволяющий начать работать магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. Для остальных сфер ограничения были продлены до 15 июня. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Instragram.

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле было подтверждено девять новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 300 человек.

Собственники торговых центров в Нижнем Тагиле сообщают, что еле выживают в период самоизоляции. Что стало с городскими ТЦ в период пандемии, узнало TagilCity.ru.

«Выручка — абсолютный ноль». Как выживают ТЦ в Нижнем Тагиле во время самоизоляции

В группе [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ во «Вконтакте» появились фото, как жители города «соблюдают» самоизоляцию. Горожане загорают на берегу Тагильского пруда, между некоторыми нет дистанции в полтора метра.

В Свердловской области за прошедшие сутки было выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом. Все в регионе зарегистрировано 7668 случаев заболевания.