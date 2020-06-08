Самоизоляция, день шестьдесят девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле за прошлые сутки зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусом, торговые центры из последних сил выдерживают введенные ограничения, сегодня стало известно, что смогут открыться некоторые магазины. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня подписал указ, позволяющий начать работать магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. Для остальных сфер ограничения были продлены до 15 июня. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Instragram.
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На прошлой неделе мы много обсуждали стратегию постепенного снятия ограничений. В этом вопросе есть много «за» и «против», но давайте попробуем сделать еще один шаг в сторону нормальной жизни. Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей. В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения. В противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут, не надейтесь, что пронесет. Было много вопросов про санитарную декларацию, которую мы собирались ввести для организаций, возобновляющих работу. Еще раз внимательно изучив все предложения, я принял решение не создавать дополнительную административную нагрузку на бизнес в этот и без того непростой период. В случае открытия после карантина никакую декларацию заполнять не нужно. При этом предлагаю вам внимательно изучить рекомендации Роспотребнадзора по сферам деятельности: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php Для остальных сфер (кроме тех, кому было разрешено работать ранее) продолжают действовать ограничительные меры. Указ об их продлении подписан на срок до 15 июня. Еще через неделю в зависимости от динамики заболеваемости буду принимать решения о дополнительных послаблениях или о продлении ограничений. Теперь отвечаю на ваши вопросы. Продолжение в галерее и stories
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле было подтверждено девять новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 300 человек.
Собственники торговых центров в Нижнем Тагиле сообщают, что еле выживают в период самоизоляции. Что стало с городскими ТЦ в период пандемии, узнало TagilCity.ru.
В группе [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ во «Вконтакте» появились фото, как жители города «соблюдают» самоизоляцию. Горожане загорают на берегу Тагильского пруда, между некоторыми нет дистанции в полтора метра.
В Свердловской области за прошедшие сутки было выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом. Все в регионе зарегистрировано 7668 случаев заболевания.