Свердловский губернатор продлил режим самоизоляции и разрешил работать магазинам
Сегодня, 19:46ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Сегодня Евгений Куйвашев объявил о продлении ограничительного режима в Свердловской области. Он продлится до 15 июня, написал губернатор в instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор отметил, что уже подписал соответствующий указ. Также он пояснил, что через неделю в зависимости от статистики по заболеваемости примет решение о продлении или об ослаблении ограничений.
Кроме того Куйвашев сообщил, что разрешил работать магазином, но при определенных условиях.
Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ, написал губернатор.
Также в магазинах не должно быть толп людей, должен соблюдаться масочный режим, помещения нужно дезинфицировать. Глава региона пояснил, что решил не создавать дополнительную нагрузку на бизнес и разрешил предприятиям не заполнять санитарную декларацию.
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