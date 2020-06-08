Свердловский губернатор продлил режим самоизоляции и разрешил работать магазинам

Губернатор отметил, что уже подписал соответствующий указ. Также он пояснил, что через неделю в зависимости от статистики по заболеваемости примет решение о продлении или об ослаблении ограничений.

Кроме того Куйвашев сообщил, что разрешил работать магазином, но при определенных условиях.

Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ, написал губернатор.