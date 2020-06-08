У экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердился коронавирус
Сегодня, 16:22ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Ройзмана
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У бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана был выявлен коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Ройзман сообщил, что несколько дней назад у него немного заложило уши и он «почувствовал горло». Кроме того, поднялась температура до 37 градусов, но через два дня прошла. Он отметил, что симптомов у него нет, но тест показал положительный результат.
Кроме того, Розйман рассказал, что сидит в библиотеке на изоляции, а также попросил людей относиться к ситуации серьезнее.
Напомним, в Свердловской области действует режим самоизоляции. Сегодня, 8 июня, губернатор региона Евгений Куйвашев примет решение о продлении или снятии ограничений.
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