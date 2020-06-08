В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли парки

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В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли дендрологические парки на улицах Первомайской и 8 Марта. Решение об этом принял оперштаб, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
На входах в парки повесили объявления, в которых написано, что территории зарыли до особого распоряжения. В пресс-службе мэрии столицы Урала пояснили, что вход ограничили и в другие парки, территория которых имеет ограждения.
Напомним, что ранее губернатор разрешил свердловчанам заниматься спортом и гулять на воздухе. С 19 мая все скверы и парки города окрыли для посещений.
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