В Екатеринбурге полиция оцепила клуб из-за тайной ЛГБТ-вечеринки
Накануне сотрудники полиции и росгвардии оцепили ночной клуб Fame, который находится на улице Бажова. По анонимному сообщению в клубе устроили ЛГБТ-вечеринку, несмотря на действующий в Свердловской области режим самоизоляции, сообщает URA.RU.
В одном из местных telegram-каналов появилось сообщение о намечающемся мероприятии с общим числом гостей около 20-30 человек, но каждый приглашенный мог привести с собой еще пару-тройку друзей. Организаторы также подготовили пути для побега, на случай если приедет полиция.
Свердловский журналист Дмитрий Фомичев сообщает, что организаторы тщательно подготовились к мероприятию, и еще со среды минувшей недели начали рассылать приглашения. Вечеринка должна была пройти в закрытом формате. Журналист утверждает о необходимости проверки мобильных устройств на факт совершения преступления.
Хозяин клуба Fame Андрей Васильев уверяет, что никакой вечеринки не планировал, он уверен, что кто-то специально рассылал сообщения о незаконном мероприятии в период самоизоляции. Также Васильев говорит, что Фомичев — один из гостей его заведения, сообщил во все инстанции о намечающейся вечеринке, которой не было.
Дмитрий Чукреев, общественник принимавший участие в проверке клуба, говорит, что по прибытию их с силовиками к месту происшествия они не обнаружили следов проведения вечеринки. Однако точно утверждать состоялась ли она в итоге, не может. Возможно, мероприятие все-таки было после отъезда полицейских.