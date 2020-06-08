В Екатеринбурге полиция оцепила клуб из-за тайной ЛГБТ-вечеринки

В одном из местных telegram-каналов появилось сообщение о намечающемся мероприятии с общим числом гостей около 20-30 человек, но каждый приглашенный мог привести с собой еще пару-тройку друзей. Организаторы также подготовили пути для побега, на случай если приедет полиция.

Свердловский журналист Дмитрий Фомичев сообщает, что организаторы тщательно подготовились к мероприятию, и еще со среды минувшей недели начали рассылать приглашения. Вечеринка должна была пройти в закрытом формате. Журналист утверждает о необходимости проверки мобильных устройств на факт совершения преступления.

Хозяин клуба Fame Андрей Васильев уверяет, что никакой вечеринки не планировал, он уверен, что кто-то специально рассылал сообщения о незаконном мероприятии в период самоизоляции. Также Васильев говорит, что Фомичев — один из гостей его заведения, сообщил во все инстанции о намечающейся вечеринке, которой не было.