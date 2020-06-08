В Екатеринбурге приземлился самолет с медицинской маской на «носу»
Сегодня, 11:41ОбществоФото: пресс-служба Кольцово
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Сегодня утром в аэропорт Кольцово приземлился борт авиакомпании «Победа». На «носу» самолета нарисована гигантская медицинская маска, а на фюзеляже надпись: «Спасибо героям в белых халатах!», сообщает «Комсомольская Правда».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В пресс-службе аэропорта изданию рассказали, что необычную ливрею самолет получил в начале текущего месяца. Такой окрас символизирует дань уважения медицинским работникам, а также несет в себе сообщение с напоминаем пассажирам борта о необходимости ношения масок и перчаток в период пандемии коронавируса.
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Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев продлил режим до 8 июня. Сообщается, что дальнейшие решения будут приняты сегодня.
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