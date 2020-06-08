В Екатеринбурге приземлился самолет с медицинской маской на «носу»

В пресс-службе аэропорта изданию рассказали, что необычную ливрею самолет получил в начале текущего месяца. Такой окрас символизирует дань уважения медицинским работникам, а также несет в себе сообщение с напоминаем пассажирам борта о необходимости ношения масок и перчаток в период пандемии коронавируса.