В Екатеринбурге пройдет первая репетиция бронетехники к параду Победы
Сегодня, 10:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на Вторчермете пройдет репетиция парада Победы с бронетехникой. 8 июня с 10:00 до 13:00 будет ограничен проезд улиц, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Все дороги по улице Второй Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной и Эскадронной будут перекрыты. На мероприятии примут участие более 100 видов бронетехники. Вторая часть репетиций запланирована на 10 и 13 июня, ночные шествия ожидаются 14, 16 и 18 числа, а 20 июня с 10:00 в центре Екатеринбурга пройдет генеральная подготовка к празднованию. Вся техника прошла дезинфекцию.
На прошлой неделе в столице Урала уже начались репетиции пешей колонны. В мероприятии приняли участие 1,5 тысяч военнослужащих. Екатеринбуржцы в ожидании Парада Победы, который пройдет 24 июня в 10:00. В заключении мероприятия всех жителей города ожидает салют, который запустят с трех площадок.
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