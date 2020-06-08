В Екатеринбурге пройдет первая репетиция бронетехники к параду Победы

Все дороги по улице Второй Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной и Эскадронной будут перекрыты. На мероприятии примут участие более 100 видов бронетехники. Вторая часть репетиций запланирована на 10 и 13 июня, ночные шествия ожидаются 14, 16 и 18 числа, а 20 июня с 10:00 в центре Екатеринбурга пройдет генеральная подготовка к празднованию. Вся техника прошла дезинфекцию.