В Екатеринбурге суд отпустил троих фигурантов дела хакеров группы Lurk из СИЗО

О задержании преступников стало известно 1 июня 2016 года. Суд обвинил 22 сообщников в совершении ряда правонарушений: «Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц», «Организация либо участие в преступном сообществе», «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

По версии следствия департамента МВД РФ, хакеры группы Lurk за несколько лет сумели похитить один миллиард 264 миллиона рублей из коммерческих компаний банков, а для вывода средств они использовали крупные банки России.

Соучастники проникли в компьютерную сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово, скопировав информацию с серверов транспортного узла.