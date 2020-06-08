В Екатеринбурге суд отпустил троих фигурантов дела хакеров группы Lurk из СИЗО
Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга заменил трем фигурантам дела хакерской группы Lurk Ильдару Габдульянову, Александру Еремину и Виталию Федорову меру пресечения на домашний арест, пишет Znak.
О задержании преступников стало известно 1 июня 2016 года. Суд обвинил 22 сообщников в совершении ряда правонарушений: «Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц», «Организация либо участие в преступном сообществе», «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
По версии следствия департамента МВД РФ, хакеры группы Lurk за несколько лет сумели похитить один миллиард 264 миллиона рублей из коммерческих компаний банков, а для вывода средств они использовали крупные банки России.
Соучастники проникли в компьютерную сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово, скопировав информацию с серверов транспортного узла.
Арестованные заявили, что не признают предъявленного им обвинения.