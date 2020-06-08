В ИК-6 Нижнего Тагила показали, чем питаются осужденные женщины

В ролике показана работа кухни, где для осужденных готовят блюда, а также столовую. Для приготовления блюд используется много продуктов, которые выращиваются на участке колонии и в тепличном хозяйстве.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области изданию рассказали, что в столовую поступают различные овощи местного производства, а также яйца, свинина, курятина, индоутки.

На данный момент в ИК-6 находится больше 800 осужденных женщин. Сотни из них работают на швейном производстве, где выпускается продукции на десятки миллионов рублей. Кроме того, в колонии действуют различные творческие и спортивные кружки.