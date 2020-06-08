В Нижнем Тагиле ГИБДД за выходные выявлено 18 нарушений правил перевозки детей
Сегодня, 18:19ОбществоФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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В период с 5 по 7 июня сотрудники ГИБДД провели рейдовое мероприятие по предупреждению ДТП с участием детей в летний период на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
За время проведения мероприятия было выявлено в общей сложности 54 нарушения ПДД, из них 18 водителей нарушили правила перевозки детей, а 36 водителей не пользовались ремнями безопасности во время управления автомобилем.
Сотрудниками ГИБДД не только выявлялись нарушители, но и проводились профилактические беседы. Они напомнили водителям, что дети до семи лет должны перевозиться только в детских удерживающих устройствах. Начиная с семи лет, ребенка можно перевозить с ремнем безопасности, но при условии, что она обеспечивает его безопасность.
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