В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по качеству услуг детского отдыха
Сегодня, 16:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 5 по 19 июня 2020 года в Нижнем Тагиле работает «горячая линия» для потребителей по качеству и безопасности услуг детского отдыха, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Горячая линия» организована специалистами Роспотребнадзора и Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Специалисты проведут консультации по интересующим граждан вопросам по телефонам: 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, 47-64-08.
Напомним, в Свердловской области действует режим самоизоляции. Организовать смены в детских загородных лагерях планируется с 15 июня, а работа городских лагерей дневного пребывания планируется с начала июля.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей