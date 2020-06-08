В Первоуральске ФСБ проверит Управление ЖКХ после некачественного ремонта набережной

Контракт с подрядчиком был заключен 24 июня 2019 года. Согласно условиям, работы должны были быть завершены к 30 сентября. Общая их стоимость составила почти 23 миллиона рублей.

Благоустройство было принято 4 декабря, а оплата за услуги перечислена в полном объеме. Однако в апреле 2020 года при осмотре набережной специалистами было выявлено, что часть работ так и не была сделана.

Так, тротуарная плитка оказалась незакрепленной, из-за чего разрушился тротуар. Кроме того, у газона отсутствовало благоустройство, разрушено асфальтовое покрытие, повреждены бортовые камни, а также не до конца обустроены пешеходные дорожки.

Оказалось, что все эти недостатки присутствовали в момент приемки набережной. Однако Управление ЖКХ все равно приняло работу и оплатило ее.