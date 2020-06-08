В Свердловской области допустили продление режима самоизоляции еще на четыре дня
Сегодня, 12:16ОбществоФото: 1st MediaInvest
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Сегодня Евгений Куйвашев поднял вопрос об отмене режима повышенной готовности в регионе. Губернатор ведет переговоры с Дмитрием Козловских, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник в Роспотребнадзоре.
Сюжеты: Коронавирус
Число заболевших понижается, об этом говорит статистика. Но с точки зрения Роспотребнадзора цифры — не показатель отмены карантина, где число зараженных снизилось на 100 человек.
Общим решением стало ввести ограничения не на неделю, а на последующие четыре дня. Окончательный вердикт будет принят на заседании оперштаба с участием глав городов, которое состоится сегодня в 15:00.
Ранее Евгений Куйвашев и глава Роспотребнадзора Дмитрий Козловских конфликтовали по поводу принятия решения отмены ограничений. Губернатор планировал снять карантин еще 15 мая, но по рекомендациям Козловских продлил сроки.
На данный момент Средний Урал впервые за 20 дней смог выполнить все критерии, необходимые для выхода из режима повышенной готовности.
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