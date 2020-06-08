В Свердловской области допустили продление режима самоизоляции еще на четыре дня

Число заболевших понижается, об этом говорит статистика. Но с точки зрения Роспотребнадзора цифры — не показатель отмены карантина, где число зараженных снизилось на 100 человек.

Общим решением стало ввести ограничения не на неделю, а на последующие четыре дня. Окончательный вердикт будет принят на заседании оперштаба с участием глав городов, которое состоится сегодня в 15:00.

Ранее Евгений Куйвашев и глава Роспотребнадзора Дмитрий Козловских конфликтовали по поводу принятия решения отмены ограничений. Губернатор планировал снять карантин еще 15 мая, но по рекомендациям Козловских продлил сроки.