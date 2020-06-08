В Свердловской области из-за жары по трассам запретили ездить фурам

По словам представителей пресс-службы компании, данная мера позволит сохранить целостность дорожного покрытия. Временное ограничение коснется только тех транспортных средств, у которых осевая нагрузка превышает допустимые значения по Правилам перевозок грузов.

Так, в течение трех суток по федеральным трассам движение с 10.00 до 22.00 запрещено. То есть, фуры могут передвигяться в ночное время. При этом ограничения не качаются пассажирских и международных перевозок, работы экстренных служб, устранения последствий ЧП или ремонтных работ.