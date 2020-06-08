В Свердловской области полиция разыскивает пострадавших от деятельности КПК «Первый»
ГУ МВД России по Свердловской области продолжает поиски обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский», в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.
Представителей КПК подозревают в том, что они в период с декабря 2016 года по апрель 2019 года под предлогом сохранения и приумножения средств совершалось хищение. Для привлечения новых пайщиков организаторами проводились презентации и семинары, где они обещали получение высокого ежедневного дохода.
Кроме того, размещалась реклама в СМИ на платной основе, где демонстрировалось развитие сети КПК — открытие новых филиалов, увеличение числа пайщиков и так далее.
В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения, а именно: проведение мнимых операций в бухучете, выдача займов из неинкассированных средств, а также неправильное оформление платежных документов. По определению свердловского Арбитражного суда все представленные КПК были признаны несостоятельными и в отношении них начата процедура банкротства.