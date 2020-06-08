В Свердловской области полиция разыскивает пострадавших от деятельности КПК «Первый»

Представителей КПК подозревают в том, что они в период с декабря 2016 года по апрель 2019 года под предлогом сохранения и приумножения средств совершалось хищение. Для привлечения новых пайщиков организаторами проводились презентации и семинары, где они обещали получение высокого ежедневного дохода.

Кроме того, размещалась реклама в СМИ на платной основе, где демонстрировалось развитие сети КПК — открытие новых филиалов, увеличение числа пайщиков и так далее.