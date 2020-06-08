В Уральской транспортной прокуратуре назначен врио руководителя
Сегодня, 22:17ОбществоФото: Уральская транспортная прокуратура
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Врио руководителя Уральской транспортной прокуратуры назначен госсоветник юстиции третьего класса генерал-майор Сергей Забелов, пишет znak.
Ранее этот пост занимал Александр Герасименко. Он вышел на пенсию.
Сергей Забелов занимал должность помощника прокурора Кировской области, заместителя прокурора Первомайского района города Кирова, прокурора Октябрьского, Ленинского районов Кирова, старшего помощника прокурора республики Карелия. В 2011 году его назначили транспортным прокурором в Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в ГУ МВД по Свердловской области назначили нового начальника управления уголовного розыска. Также в мае назначили нового заместителя прокурора Свердловской области.
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