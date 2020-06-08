ВУЗы Свердловской области готовы начать новый учебный год дистанционно

Об этом заявил начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров регионального минобразования и молодежной политики Михаил Корягин.

Заместитель проректора по учебной работе Уральского федерального университета (УрФУ) Елена Авраменко добавила, что расписание университета не изменилось после перехода в онлайн-формат, а число дистанционных курсов даже выросло. Поэтому ВУЗ вполне готов и дальше работать в подобном формате.