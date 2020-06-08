ВУЗы Свердловской области готовы начать новый учебный год дистанционно
Сегодня, 17:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Высшие учебные заведения в Свердловской области могут начать учебный год в дистанционном формате. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает «Уралинформбюро».
Об этом заявил начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров регионального минобразования и молодежной политики Михаил Корягин.
Заместитель проректора по учебной работе Уральского федерального университета (УрФУ) Елена Авраменко добавила, что расписание университета не изменилось после перехода в онлайн-формат, а число дистанционных курсов даже выросло. Поэтому ВУЗ вполне готов и дальше работать в подобном формате.
Ранее стало известно, что документы в уральские ВУЗы будут приниматься от абитуриентов дистанционно. Это касается и вступительных экзаменов на творческие специальности. В учебных заведениях подтвердили готовность к такой работе. Кроме того, многие готовы не увеличивать стоимость обучения.
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