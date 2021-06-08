20-летней девушке грозит колония за поцелуй с несовершеннолетней свердловчанкой

20-летней девушке грозит колония за поцелуй с несовершеннолетней свердловчанкой
20-летней девушке грозит колония за поцелуй с несовершеннолетней свердловчанкой
Сегодня, 21:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
20-летней девушке грозит до трех лет лишения свободы за поцелуй с 16-летней знакомой в Сысерти. Она стала фигурантом уголовного дела по статье 135 УК РФ (Развратные действия).

Несовершеннолетняя девушка учится в силовых структурах в Свердловском кадетском корпусе имени капитана первого ранга Банных, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Он рассказал, что 31 марта обвиняемая поцеловала девушку в губы, при этом она обнимала ее за талию, тем самым совершая развратные действия.

1 апреля мать девушки пришла в полицию и написала заявление. Ранее 20-летняя свердловчанка не имела проблем с законом.

Напомним, 1 июня сообщалось, что в Екатеринбурге курьер «Яндекс.Еда» был задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Однако позже данную информацию TagilCity.ru опровергли в пресс-службе сервиса.

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Свердловская областьСысертьобвинениеразвратные действия
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