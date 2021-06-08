Благоустройство парка Металлургов планируется начать в 2022 году в Нижнем Тагиле

Благоустройство парка Металлургов планируется начать в 2022 году в Нижнем Тагиле
Благоустройство парка Металлургов планируется начать в 2022 году в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:34ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Работы по благоустройству парка Металлургов в Тагилстроевском районе в Нижнем Тагиле планируется начать в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Предполагается, что проект благоустройства центральной части парка будет утвержден в текущем году. На выездном совещании специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» показали несколько решений предстоящего благоустройства.

Информация директора проектной организации Евгения Малекина гласит, что на первом этапе преобразится лишь центральная часть парка. Строители заменят покрытие тротуара, установят опоры освещения и восстановят входную группу. Планируется, что на месте открытой сцены появится детская игровая площадка и оборудование для воркаута.

В планах также привести в порядок стенд (экран летнего кинотеатра) позади бывшего фонтана, установить новый туалет,подчеркнул Евгений Малекин.

Отмечается, что наибольшая часть финансов пойдет на восстановление фонтана. Задумка авторов проекта гласит, что это будет струйный фонтан с множеством форсунок. Также в парке появятся скамейки и навесы.

При благоустройстве мы планируем сохранить все зеленые насаждения, которые вместе с архитектурными решениями создают здесь удивительную атмосферу,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 8 июня стало известно, что работы по реконструкции набережной идут с опережением графика. На «Тагильской лагуне-2» строители приступили к облицовке прогулочной зоны и установке бортовых камней.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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