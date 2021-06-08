Индексация тарифа на обращение с ТКО будет ниже уровня инфляции

На 3,4% вырастет платеж за ТКО с 1 июля для свердловчан при том, что уровень инфляции на текущий момент составляет 5%. Индексация проводится ежегодно в плановом режиме.

О том, что с 1 июля пройдет индексация тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, свердловчанам напоминает региональный оператор Компания «Рифей». Тариф индексируется раз в год, с 1 июля. Так выстроена система регулирования. При этом размер индексации строго регламентируется федеральным законом, отметил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов. Напомним, в середине марта необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин. По словам президента, для многих жителей России вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются очень «чувствительными». Необоснованный рост тарифов ЖКХ поручил проверить прокурорам Владимир Путин

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