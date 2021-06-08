Москва и Санкт-Петербург впервые поговорили по квантовой связи

По информации Белозерова, меньше чем за год был реализован пилотный проект, и сегодня перевернута страница в российской истории. Окончание строительства пилотного участка магистральной квантовой сети между двумя самыми большими российскими городами можно охарактеризовать как настоящий прорыв в сфере отечественных квантовых коммуникаций.