Москва и Санкт-Петербург впервые поговорили по квантовой связи

Как сообщает 1tv.ru, первый сеанс квантовой видеосвязи прошел между руководителем ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым при участии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
По информации Белозерова, меньше чем за год был реализован пилотный проект, и сегодня перевернута страница в российской истории. Окончание строительства пилотного участка магистральной квантовой сети между двумя самыми большими российскими городами можно охарактеризовать как настоящий прорыв в сфере отечественных квантовых коммуникаций.
Возможности новой сети позволят на практике проверить новые технологии и внедрять современные сервисы. По данным Белозерова, дорожной картой развития квантовых коммуникаций предусмотрена реализация еще 120 проектов.
Дмитрий Чернышенко также отметил реальный результат, который дал проект.
“Мы рады, что с такими партнерами, как РЖД, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» реализуем сложные проекты в короткие сроки», - отметил он. - В Год науки и технологий это можно считать большим достижением российских ученых.
В ходе разговора по квантовой видеосвязи Белозеров и Беглов выразили намерение сотрудничать и взаимодействовать в области квантовых коммуникаций и коммуникационных систем. Они станут вместе укреплять научно-технический потенциал городских предприятий, чтобы в их работе появлялись квантовые технологии передачи и защиты данных.
"Сегодня уже можно сказать, что Российская Федерация занимает лидирующие позиции в мире по квантовым коммуникациям", – говорит Белозеров.
В 2020 году в ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика» российским правительством ОАО «РЖД» было назначено ответственным за развитие высокотехнологичных квантовых коммуникаций. Речь идет о реализации квантовых проектов на основе отечественных технологических разработок. Помимо этого, обязанностью РЖД будет являться подготовка квалифицированных сотрудников и развитие коммерческого рынка квантовых коммуникаций.