На 9 тысяч человек меньше стало в Свердловской области с начала года

За первые четыре месяца 2021 года на Среднем Урале умерли 22,7 тысячи жителей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Родилось 13,7 тысячи свердловчан, что почти на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Росстата.
Убыль населения в регионе составила почти 9 тысяч человек.
В течение апреля 2021 года скончались 462 жителя Свердловской области с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». К примеру, в Москве за этот период умерло в 5 раз больше жителей.
Кроме того, по данным статистики, в регионе более чем на треть выросло количество разводов и на 4% выросло количество зарегистрированных браков.
Напомним, в лидеры по числу смертей от коронавируса вошла Свердловская область. По итогам за февраль 2021 года регион занял четвертое место по этому показателю в стране.