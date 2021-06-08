Новую спортплощадку в школе № 13 Нижнего Тагила построит МУП «Тагилдорстрой»

Компания стала единственной заявившейся на аукцион, в связи с этим он признан несостоявшимся. Согласно протоколу комиссии, заявка признана соответствующей документации тендера, с МУП «Тагилдорстрой» планируется заключить контракт.
Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования до 2024 года» и должны быть окончены в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.
Подрядчик должен подготовить территорию, повести работы по вырубке деревьев. Во время обустройства необходимо установить малые формы, ограждения и наружное освещение. На спортплощадке будут спортивные комплексы, футбольные ворота, скамейки, волейбольная и стритбольная площадки. Также проектом предусмотрена установка нескольких полос препятствий.
Напомним, на ремонт спортплощадки в школе № 13 в Нижнем Тагиле выделено 20 миллионов рублей. Заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».