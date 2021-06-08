Партия пенсионеров: Наша основная задача - сделать страну сильной

По заявлению председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова, нужно разработать комплекс мер поддержки и стимуляции компаний и отраслей. Об этом Бураков заявил в ходе ежегодного форума “Примаковские чтения - 2021”.

По убеждению председателя центрального совета Партии пенсионеров, на реальное положение российской экономики должны влиять не столько экспорт и глобальные финансы, сколько реальное производство: создание, поддержание, удовлетворение внутреннего спроса и национального предложения. А для этого нужно вести активную промышленную политику, пишет rostovgazeta.ru. “Партия пенсионеров неоднократно говорила, что нужно увеличить зависимость именно от внутренней конъюнктуры, которую контролирует государство, а не полагаться на изменяющуюся ситуацию на внешних рынках”, - отметил Бураков. Как также подчеркнули в партии пенсионеров, одни из наиболее важных мер, помогающие развивать бизнес, - это прежде всего социальная поддержка населения и увеличение зарплат. Благодаря высокой заработной плате удастся мотивировать специалистов, увеличивать производительность труда и, соответственно, эффективность процесса производства. Чтобы поддерживать уже существующие компании, нужно сформировать институционально комфортную бизнес-среду. В нее должны войти: принципиально важная помощь компаниям, введение при необходимости нестандартных, специфических способов помощи на всех этапах экономического цикла оборота продукции. Политике роста также могут способствовать меры, защищающие внутренний рынок. “Помимо этого, производителям нужно предоставить кредитные и инвестиционные ресурсы по приемлемой ставке, включая льготную и нулевую”, - сказал Бураков. В своей программе Партия пенсионеров также пытается развивать идеи поддержки российской промышленности с использованием эффективных налоговых маневров. К ним, в частности, относится ввод “налоговых каникул” для перспективных отраслей. “В целом мы позиционируем себя как партию примаковского типа, а потому заявляем: нельзя отказываться от госрегулирования экономики. Нужно идти по курсу, который будет способствовать созданию самодостаточной экономики. В будущем мы также планируем бороться со слабостью госинститутов, с тем, что на них влияют мнения международных институтов, лоббизм и политическая конъюнктура. Основная задача, которую перед собой ставил Евгений Максимович Примаков, - превратить Россию в сильное, стабильное, эффективное, правовое и социальное государство”, - сказал Владимир Бураков.

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