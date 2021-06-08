Пермский ЦБК поддержал законопроект об ответственной утилизации отходов

Пермские предприятия тоже заинтересованы в реализации принципов экономики замкнутого цикла. Например, ГП «ПЦБК» до 300 000 тонн в год нарастила объем переработки макулатуры. Переработанный мусор после опять запускают в производство. Помимо этого, образующиеся лигносульфонаты завод поставляет другим предприятиям. Для последних данный продукт является вторсырьем. Подобное обращение с мусором существенно уменьшает нагрузку на экологию.