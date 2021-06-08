Пермский ЦБК поддержал законопроект об ответственной утилизации отходов

Пермский ЦБК поддержал законопроект об ответственной утилизации отходов
Пермский ЦБК поддержал законопроект об ответственной утилизации отходов
Сегодня, 15:30ОбществоФото: pxhere.com
На Петербургском международном экономическом форуме состоялась сессия «Экономика неограниченных ресурсов». Ключевой темой дискуссии стало развитие системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО), их материальная и энергетическая утилизация.

От Пермского края в мероприятии участвовал депутат местного Законодательного собрания Александр Бойченко. Об этом пишет properm.ru.

В конце 2021 года в Российской Федерации собираются принять законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. С его принятием в казну страны с 2023 года станет дополнительно поступать порядка 100 миллиардов рублей.

Пермские предприятия тоже заинтересованы в реализации принципов экономики замкнутого цикла. Например, ГП «ПЦБК» до 300 000 тонн в год нарастила объем переработки макулатуры. Переработанный мусор после опять запускают в производство. Помимо этого, образующиеся лигносульфонаты завод поставляет другим предприятиям. Для последних данный продукт является вторсырьем. Подобное обращение с мусором существенно уменьшает нагрузку на экологию.

ПЦБК вместе с коллегами по ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» поддерживает принятие законопроекта о расширенной ответственности производителей. К плюсам главы компании отнесли повышение уровня сырьевой безопасности предприятия и увеличение объема макулатуры, которая поступает во вторичный оборот.

По словам Александра Бойченко, запуск системы РОП в РФ носит принципиальное значение для улучшения ситуации в области обращения с мусором. Предприятиям придется разрабатывать бизнес-модели возврата собственных продуктов. Предлагаемые комплексный подход и цифровизация дадут возможность повысить эффективность и прозрачность действия института расширенной ответственности производителя в государстве.

Сейчас в России ежегодно объемы переработки бумаги и картона равны 4,5 млн тонн в год. Но, по распоряжению президента страны Владимира Путина, данный показатель нужно увеличить до семи миллионов тонн в год.

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