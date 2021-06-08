Полумиллионный долг по алиментам не позволяет выехать за границу уральскому депутату

Причиной стал долг по алиментам в отношении внебрачного 16-летнего сына в размере полумиллиона рублей. Судебные приставы Березовского вынесли постановление о запрете выезда уральскому депутату, сообщает Е1.
Осенью прошлого года состоялся скандальный судебный процесс между известным уральским бизнесменом и одинокой матерью, Юлией из Березовского. По итогам судебного разбирательства бизнесмена признали отцом шестнадцатилетнего сына Юлии, с которой Вячеслав Брозовский познакомился в 2000 году.
Со слов матери ребенка, после рождения сына в первое время Вячеслав Брозовский помогал женщине материально. Приобрел для Юлии однокомнатную квартиру в Березовском. Со временем помощь стала нестабильной. С сыном депутат не встречался ни разу. Юлия решилась на огласку и обратилась в суд, который назначил депутату алименты и определил сумму задолженности.
По словам депутата, ограничение на выезд появилось из-за недопонимания с судебными приставами.
Проблема в том, что судебные приставы посчитали биржевую деятельность от оборота, а не от прибыли. Например, оборот по бумагам был в районе ста миллионов рублей, они посчитали, что все сто миллионов — это прибыль. Но прибыль — это не оборот от бумаг, а доход от них. Пока шло разбирательство, приставы были обязаны принять меры реагирования. Но все деньги выплачены, претензий нет, обещали сегодня снять ограничения.поясняет Вячеслав Брозовский для Е1.
Вячеслав Брозовский утверждает, что выплатил Юлии алименты порядка 800 тысяч рублей. Женщина с заявленной суммой не согласна, с ее слов с октября прошлого года по текущее время по алиментам было выплачено всего 80 тысяч рублей.
Напомним, в апреле 2021 года Вячеслав Брозовский опроверг обвинения в неплатеже алиментов внебрачной дочери.