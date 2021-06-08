Полумиллионный долг по алиментам не позволяет выехать за границу уральскому депутату

Проблема в том, что судебные приставы посчитали биржевую деятельность от оборота, а не от прибыли. Например, оборот по бумагам был в районе ста миллионов рублей, они посчитали, что все сто миллионов — это прибыль. Но прибыль — это не оборот от бумаг, а доход от них. Пока шло разбирательство, приставы были обязаны принять меры реагирования. Но все деньги выплачены, претензий нет, обещали сегодня снять ограничения.поясняет Вячеслав Брозовский для Е1.