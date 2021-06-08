Праздник ко Дню защиты детей устроило общество инвалидов в Нижнем Тагиле

Праздник ко Дню защиты детей устроило общество инвалидов в Нижнем Тагиле
Праздник ко Дню защиты детей устроило общество инвалидов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:54ОбществоФото: пресс-служба ДРО ООО «ВОИ»
Праздник ко Дню защиты детей устроила Дзржинская районная организация Всероссийского общества инвалидов Нижнего Тагила. Мероприятие прошло 4 июня.

Праздничные мероприятия для детей проходили в парке им. А. П. Бондина, сообщила TagicCity.ru ДРО ВОИ. Добирались участники туда и обратно на специально выделенном трамвае. В дороге для детей была организована развлекательная программа — пели песни и декламировали любимые стихи.

В парке мы с высоты «птичьего полёта» любовались родным городом. Он у нас красивый. После колеса обозрения посетили ещё десяток аттракционов. Детей угощали пиццей и соком, а на десерт было Тагильское мороженое. Три часа пролетели незаметно. Уставшие и довольные мы побрели к нашему трамваю, который ждал нас на остановке. Счастливые глаза наших детей — лучшая награда нам, взрослым!делятся впечатлениями родители детей.

Праздник от ДРО ВОИ на День защиты детей
Фото:ДРО ВОИ

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