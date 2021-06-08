Праздник ко Дню защиты детей устроило общество инвалидов в Нижнем Тагиле

В парке мы с высоты «птичьего полёта» любовались родным городом. Он у нас красивый. После колеса обозрения посетили ещё десяток аттракционов. Детей угощали пиццей и соком, а на десерт было Тагильское мороженое. Три часа пролетели незаметно. Уставшие и довольные мы побрели к нашему трамваю, который ждал нас на остановке. Счастливые глаза наших детей — лучшая награда нам, взрослым!делятся впечатлениями родители детей.