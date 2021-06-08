Рейды на водоемах проходят в Нижнем Тагиле

Маршруты патрулирования дежурных нарядов полиции, в которые входят инспекторы ПДН, УУП и ППС, приближены к береговым зонам тагильских водоемов. Особое внимание личного состава обращается на оказание неотложных мер по спасению граждан на водных объектах, а также информированию населения о соблюдении правил безопасного поведения на воде.
Находясь на территории водоемов, сотрудники полиции по громкой связи предостерегают граждан от купания в опасных, запрещенных местах. Они рекомендуют не заходить в воду людям в состоянии опьянения. А также напоминают родителям о недопустимости оставления детей на берегу водоема без присмотра взрослых, рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Также стражи правопорядка раздают памятки о соблюдении мер безопасности. А в случае выявления фактов нахождения детей на водоемах без сопровождения взрослых принимают меры к установлению родителей, допустивших бесконтрольное купание детей. Они привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП.
В прошедшие выходные на водоеме в Тагилстроевском районе чуть не погибла при купании 9-летняя девочка, рассказали в полиции.
Предотвратить трагедию удалось только благодаря вмешательству и грамотным действиям оказавшихся рядом взрослых людей, отметила начальник участковых и ПДН МУ МВД России «Нижнетагильское» Татьяна Пабойкина.
Напомним, с начала теплого периода на водоемах Свердловской области утонули 16 человек, из них 4 детей. По данным регионального МЧС, чаще всего тонут нетрезвые граждане и несовершеннолетние, которые остались без присмотра взрослых.