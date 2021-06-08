Сотрудников Минприроды подозревают в нарушении правил ведения отчетности

В работе Министерства природных ресурсов и экологии отмечено серьезное нарушение, а именно обнаружен факт размещения отчетов в публичный доступ задним числом. Так, 13 апреля этого года представители ведомства опубликовали на своем официальном сайте отчет трехлетней давности – датируемый 2018 годом.

Речь идет о документе, касающемся реализации стратегии развития охотничьего хозяйства России до 2030 года. Позже на официальном сайте Минприроды снова произошли изменения. Теперь отчет обрел новую дату - 13 апреля 2020 года. Таким образом, правила вновь оказались нарушены, так как, по всей логике, отчет за 2018 год должен быть опубликован в 2019 году, сообщает Znak.com. Журналисты данного портала провели небольшое расследование и нашли кешированную начальную страницу отчета: при изначальном размещении дата публикации - 13 апреля 2021 года – сохранилась в сетевых настройках. Потом скачали сам отчет за 2018 год с сайта Минприроды и увидели, что в сведениях о документе стоит дата — 23 марта 2021 года. В этой связи представителями СМИ был сделан вывод: отчет был создан через год после публикации на сайте ведомства. Для чего необходимо было предпринимать все эти действия с отчетностью, теперь предстоит выяснить компетентным органам. В Минприроды официальных комментариев пока не дают. Запрос журналистами в ведомство уже направлен, теперь остается дождаться письменного ответа. Как сообщают журналисты портала Znak.com, в Министерстве природы «или забыли опубликовать отчет и заметают следы, или поправили какие-то страницы, что в любом случае - нарушение».

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