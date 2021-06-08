Стела «Город трудовой доблести» за 10,5 млн появится на въезде в Нижний Тагил

Стела «Город трудовой доблести» за 10,5 млн появится на въезде в Нижний Тагил
Стела «Город трудовой доблести» за 10,5 млн появится на въезде в Нижний Тагил
Сегодня, 13:16ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
На установку стелы «Город трудовой доблести» в районе пересечения Свердловского шоссе и улицы Садоводов в Нижнем Тагиле выделено 10,5 миллиона рублей.

Заказчиком выступает администрация Нижнего Тагила. Работы подрядчику необходимо окончить в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта.

На стеле должен быть размещен герб Нижнего Тагила, Орден Трудового Красного Знамени и зубчатое колесо, которое было на предыдущем въездном знаке. Также на конструкции разместится текст указа президента России Владимира Путина о присвоении городу почетного звания.

Подрядчик должен установить наружное освещение рядом с конструкцией, благоустроить 530 квадратных метров газона и утилизировать строительный мусор.

Гарантия на работы составляет пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 июня 2021 года.

Напомним, стела «Город трудовой доблести» также будет установлена на привокзальной площади Нижнего Тагила. Ее реконструкцию решено отложить до 2022 года в связи с ремонтом моста на улице Циолковского в текущем году.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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