Свыше 20 лжеминеров в 2020 году понесли наказание в Свердловской области

За заведомо ложные сообщения об актах терроризма в 2020 году на территории Свердловской области осуждены 21 человек, также еще шестеро были отправлены на принудительное лечение.

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы жителя Кушвы. Мужчина по имени Юрий с ноября минувшего года сообщал о «минированиях» в различных организациях, среди которых: железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле, Храм-на-Крови, спорткомплекс «Динамо», Северный автовокзал в Екатеринбурге и Среднеуральский женский монастырь. По словам главы пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мотивом злоумышленника служило то, что его не пускали на ночлег. Он заходил в организации, просился на ночлег, ему, естественно, отказывали, а он в отместку сообщал, что в здании заложена бомба,подчеркнул полковник Горелых. На данный момент приговор в законную силу не вступил, так как Юрий подал апелляционную жалобу. В Нижнем Тагиле в Тагилстроевском районном суде также в скором времени начнется процесс над мужчиной, который в 2020 году позвонил в экстренную службу, представился сотрудником коллекторского агентства и заявил, что организация планирует взорвать квартиру должника. Как стало известно, лжеминер и члены его семьи взяли кредитов на 330 тысяч рублей, которые не могли выплатить. Таким образом семья решила отомстить микрофинансовым организациям, сообщает «Областная газета». В управлении Федеральной службы безопасности по Свердловской области рассказали, как житель Свердловской области по телефону сообщил, что поставил газовые баллоны в микроволновую печь и готовится ее включить. Когда сотрудники прибыли на место происшествия, стало известно, что накануне мужчина лишился работы, также от него ушла супруга, поэтому уралец решил «со всем покончить». Отмечается, что зимой 2021 года сообщалось о минировании в детсадах и школах Екатеринбурга, Заречного, Камышлова. Подозреваемым стал четырнадцатилетний подросток. Расследование продолжается. Если вина школьника будет доказана, к ответственности привлекут его родителей. Напомним, 19 марта поступило сообщение о заложенной бомбе в Демдовском колледже в Нижнем Тагиле. В результате ученики и преподаватели были эвакуированы. Однако бомба не была найдена. Оказалось, что о ней сообщил один из студентов. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Вычислен «заминировавший» тагильский Демидовскиий колледж студент

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