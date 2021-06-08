Уничтожения памятника начала 19 века опасаются жители Кушвы

Жители Кушвы опасаются, что монумент первооткрывателю горы Благодать Степану Чумпину может быть уничтожен. На данный момент специалисты Высокогорского горно-обогатительного комбината работают вблизи памятника, возведенного в 1826 году.

Активисты рассказали, что территория вокруг памятника была объявлена промышленной, поэтому доступ к монументу перекрыт земляным валом. Поблизости также находится оборудование шахтеров, сообщает Накануне.ру. Из-за того, что местные жители опасаются за сохранность памятника, они объединились в группу. Готовлю обращение в соответствующие государственные организации,заявил глава инициативной группы Борис Жевлаков. На данный момент активисты осуществляют сбор подписей. Уральцы намерены обращаться в прокуратуру Свердловской области, к президенту России Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Напомним, с 2018 года на ВГОКе введена процедура банкротства. По исполнительным производствам общая сумма составляет 890 миллионов рублей. Большая часть задолженности за тепло, газ и электричество. По инициативе «ЭнергосбыТ Плюс» приставами в Верховный суд Британских Виргинских островов было направлено постановление о возврате находящихся в офшоре девяти миллионов долларов, чтобы оплатить задолженность за услуги ЖКХ. Более 500 млн рублей задолжал тагильский ВГОК за электроэнергию

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