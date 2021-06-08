За убийство мужа-инвалида свердловчанка отправлена в тюрьму на почти 9,5 лет

Потерпевший оскорбил свою жену, а также ее мать. В ответ на это обвиняемая сходила за ножом на кухню, после чего подошла к дивану, на котором лежал муж-инвалид и со словами: «Получай, это за маму» ударила его ножом в грудь. Раненый потерпевший сказал: «Лена, ты меня убила», а также успел позвонить своему другу с просьбой вызвать полицию, рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.