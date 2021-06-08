Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга арестован на два месяца

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, рассказал, что во время разбирательства Ковалёва отстранили от исполнения служебных обязанностей и в данный момент он находится под стражей в изоляторе временного содержания (ИВС). По его делу проводится проверка. Если вина Ковалёва будет доказана, его уволят из органов правопорядка с отрицательной характеристикой, и он понесёт соответствующее наказание.